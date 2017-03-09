Фото местных жителей На данной улице расположено 9 домов, в которых проживают 32 человека. Среди них женщины старики, инвалиды, пожилые и дети. По словам местной жительницы Людмилы ПОЛЗЯКОВОЙ, по соседству с домами находится школа №13, до которой дети добираются с трудом.Фото местных жителей - На нашей улице постоянно застревают машины, аварийные службы и скорая помощь к нам еле добирается, грязь здесь ужасная, просто непролазная. Все эти 5 лет мы ходим по всем инстанциям, неоднократно записывались к заместителю акиму города, но все тщетно и бесполезно. Мы хотим, чтобы на нас наконец-то обратили внимание, - сетует Людмила ПОЛЗЯКОВА.Фото местных жителей Как рассказывают местные жители, во время весенних паводков и проливных дождей дома по этой улице затапливает, люди в жилище вынуждены ходить в галошах. А для того, что хоть как-то исправить свое положение, глубокие лужи устилают сухой травой и камышом, однако это спасает лишь на время.Фото местных жителей - Обычно этого хватает ненадолго, из-за грунтовых вод лужи здесь высыхают медленно, поэтому все наши усилия зачастую тщетны. Ситуацию усугубляет и то, что мы находимся в низине, поэтому вся вода с соседних улиц и дорог бежит к нам, - рассказывает Людмила ПОЛЗЯКОВА. По данным городского акимата, в прошлом году в Атырау и пригороде были построены автодороги общей протяженностью 96 километров, на это потрачено 9 млрд тенге, в 2017-м планируется заасфальтировать 311 улиц общей протяженностью 250 километров. На эти цели выделяется 25 млрд тенге.