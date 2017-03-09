Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель департамента по защите прав потребителей Жайдар КУРМАНОВ, в торговых сетях был осуществлен контрольный закуп продукции для лабораторной проверки. - Было закуплено более 2400 проб. Из-них в 25% продукции выявлены несоответствия. 83% нарушений составило по маркировкие, - отмечает Жайдар КУРМАНОВ. - Для устранения нарушений в ходе мониторинга продукции выдано 192 предписания, возбуждено 54 административных дел. Судом наложены штрафы на общую сумму более 5,5 миллионов тенге. По словам руководителя департамента по защите прав потребителей, уже возбуждено административное производство по факту продажи кисломолочных продуктов без маркировки. - Жители города Уральска в любое время могут обратиться в департамент по защите прав потребителей, если заметили то или иное нарушение в продуктах питания, которые приобретены в торговых сетях. Лаборатория департамента полностью оснащена для исследования продуктов, - заявил Жайдар КУРМАНОВ.