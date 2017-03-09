Фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель департамента по защите прав потребителей Жайдар КУРМАНОВ, сейчас управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства проводит конкурс, в котором определяется поставщик данных услуг. - Как только определится потенциальный поставщик данной услуги, мы определимся с обследованием участков вдоль имеющихся водоемов. Уже определены два эпидемиолога и один паразитолог с городской дезинфекционной станции. Эта группа будет заниматься наиболее подверженными участками. Работа будет проводиться с 1 по 15 апреля. Если упустить это время, то никакого эффекта обработка не даст. В этом году, надеюсь, успеем провести данную процедуру в срок, - сказал Жайдар КУРМАНОВ. Стоит отметить, что на противогнусовые мероприятия в Уральске в этом году предусмотрено бюджетом 49 миллионов тенге.