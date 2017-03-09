За дачу взятки и выплату незаконных премиальных подсудимым Турарбеку СУЛТАНБЕКОВУ и Райхан КАДЫРЖАНОВОЙ инкриминированы статьи ч.3 ст.28, ч.2 ст. 367 УК РК.

Иллюстративное фото с сайта m-astana.kz

В сентябре 2016 года в Астане прошла ярмарка-выставка товаров сельхозпроизводителей Атырауской области. Делегацию из Исатайского района возглавлял руководитель отдела сельского хозяйства районного акимата. По просьбе акима района он взял у производственного кооператива "Амангельды" на ярмарке 22 сазана и передал их столичным родственникам главы района Турарбека СУЛТАНБЕКОВА.

По возвращению делегации в район аким решил рассчитаться с подчиненным за рыбу, выплатив ему премиальные в сумме 83 000 тенге. Из этих денег 50 000 тенге начальник отдела отдал долг кооперативу "Амангельды", а остальные потратил на покупку барана для знакомых акима, которые попросили последнего об этом.

Второй эпизод связан с реализацией государственной программы «С дипломом в село». По условиям программы, молодым специалистам, изъявившим желание трудоустроиться в районе, государство предоставляет жилье. Один из специалистов прибыл на работу в Исатайский район, его поселили в доме у родственника районного акима Турарбека СУЛТАНБЕКОВА, арендную плату вносило государство.

Этот факт был выявлен в ходе проверки специалистами департамента внутреннего государственного аудита по Атырауской области. Сотрудник ведомства, пообещав внести выявленное нарушение в справку, уехал в Астану.

Аким, побоявшись огласки, отправил за ним руководителя отдела экономики и финансов Исатайского района. В столице женщина должна была вручить сотруднику ведомства взятку в сумме 150 000 тенге из своего кармана. Возместить расходы ей пообещал аким в виде премии.

- В суде подсудимый Турарбек СУЛТАНБЕКОВ заключил процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, и суд приговорил его к выплате штрафа в сумме 4 560 150 тенге с конфискацией имущества, приобретенного преступным путем. Его также пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе, - сообщили в пресс-службе областного суда.

Второй фигурант уголовного дела - начальник районного отдела экономики и финансов Райхан КАДЫРЖАНОВА - также признана виновной и приговорена к штрафу в размере 4 500 000 тенге. В связи с применением акта об амнистии освобождена от наказания за передачу взятки.