Из 160 отказавшихся от прививок 89% ссылаются на религиозные убеждения, 11% вакцинацию не делают по личным причинам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото Иллюстративное фото Как рассказал руководитель департамента по защите прав потребителей Жайдар КУРМАНОВ, по области зарегистрировано 160 отказов родителей от прививок, по сравнению с прошлым годом рост увеличился на 15 случаев. Наибольшее число отказников зарегистрировано в городе Уральске - 92 случая. - С такими родителями проводится разъяснительная работа. С каждым отказником мы работаем индивидуально. В 2016 году нам удалось переубедить 43 человека, и они вновь стали прививать детей. Нужно отметить, что данный контингент населения с неохотой идет на  контакт, - сказал  Жайдар КУРМАНОВ. Жайдар КУРМАНОВ отметил, что для работы с населением созданы специальные бригады из числа инфекционистов, сотрудников управления здравоохранения, сотрудников службы по здоровому образу жизни и службы эпидемиологов. - Такая работа должна быть систематизирована, - поясняет руководитель департамента по защите прав потребителей. - На сегодняшний день совместно с управлением здравоохранения мы создали дорожную карту, то есть план совместной работы всех служб области. Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА