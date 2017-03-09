Иллюстративное фото Как рассказал руководитель департамента по защите прав потребителей Жайдар КУРМАНОВ, по области зарегистрировано 160 отказов родителей от прививок, по сравнению с прошлым годом рост увеличился на 15 случаев. Наибольшее число отказников зарегистрировано в городе Уральске - 92 случая. - С такими родителями проводится разъяснительная работа. С каждым отказником мы работаем индивидуально. В 2016 году нам удалось переубедить 43 человека, и они вновь стали прививать детей. Нужно отметить, что данный контингент населения с неохотой идет на контакт, - сказал Жайдар КУРМАНОВ. Жайдар КУРМАНОВ отметил, что для работы с населением созданы специальные бригады из числа инфекционистов, сотрудников управления здравоохранения, сотрудников службы по здоровому образу жизни и службы эпидемиологов. - Такая работа должна быть систематизирована, - поясняет руководитель департамента по защите прав потребителей. - На сегодняшний день совместно с управлением здравоохранения мы создали дорожную карту, то есть план совместной работы всех служб области.