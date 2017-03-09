Фото из соцсети Председатель корпорации "Правительство для граждан РК" Аблайхан ОСПАНОВ рассказал, что граждане будут получать смс-сообщение о готовности того или иного документа в ЦОНе. - Теперь вам не грозит лишний раз идти в ЦОН, случайно перепутав даты. SMS будет вам надёжным напоминанием, а если вдруг ваши документы будут готовы раньше - тоже приятный бонус. Кстати, эта услуга бесплатная. Думаю, это облегчит жизнь тех, кто приходит в "Правительство для граждан" за услугами, - пояснил Аблайхан ОСПАНОВ.