Командно-штабные учения "Весна-2017" пройдут с 9 по 10 марта как в городе, так и в пригородных селах Атырау, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 1e2232eb-1028-4b43-84f2-61b71b296652 По информации пресс-службы ДЧС, все службы реагирования принимают участие в республиканских противопаводковых учениях. 748e75f7-0b20-4d00-a7b6-07b2be3f37b4 e118f56b-7f14-4f3e-843e-bdcf964694dd Спасатели намерены проверить уровень готовности и способности государственной системы гражданской защиты и населения к ликвидации ЧС в условиях весеннего паводка. Учения пройдут на 4 площадках. На первой учебной площадке вдоль трассы «Атырау-Астрахань» прошел строевой смотр готовности областного сводного отряда экстренного реагирования. На второй площадке в микрорайоне Жумыскер прошли мероприятия по оповещению населения, эвакуации с подтапливаемых территории. d9f60a24-2b2c-4722-8f8d-110fd001e12b В средней школе №35 мкр. Сарыкамыс развернется учебный пункт эвакуации и оказания первичной медицинской помощи пострадавшим. В селах Дамба и Талгайран пройдут учения по восстановлению дамбы по реке Урал с привлечением сил и средств служб ГЗ, отрядов экстренного реагирования города. D76gsXLs3rw Отметим, что в Атырау с сельскими населенными округами насчитывается 69 эвакуационных пунктов. Они расположены в основном в школах. Каждый пункт рассчитан на 3 тысячи человек - это классы, спортивные и актовые залы. Все  69 пунктов во время чрезвычайных ситуаций смогут вместить 210 тысяч человек. Ерлан ОМАРОВ