По информации пресс-службы ДЧС, все службы реагирования принимают участие в республиканских противопаводковых учениях.Спасатели намерены проверить уровень готовности и способности государственной системы гражданской защиты и населения к ликвидации ЧС в условиях весеннего паводка. Учения пройдут на 4 площадках. На первой учебной площадке вдоль трассы «Атырау-Астрахань» прошел строевой смотр готовности областного сводного отряда экстренного реагирования. На второй площадке в микрорайоне Жумыскер прошли мероприятия по оповещению населения, эвакуации с подтапливаемых территории.В средней школе №35 мкр. Сарыкамыс развернется учебный пункт эвакуации и оказания первичной медицинской помощи пострадавшим. В селах Дамба и Талгайран пройдут учения по восстановлению дамбы по реке Урал с привлечением сил и средств служб ГЗ, отрядов экстренного реагирования города. D76gsXLs3rw Отметим, что в Атырау с сельскими населенными округами насчитывается 69 эвакуационных пунктов. Они расположены в основном в школах. Каждый пункт рассчитан на 3 тысячи человек - это классы, спортивные и актовые залы. Все 69 пунктов во время чрезвычайных ситуаций смогут вместить 210 тысяч человек.