фото с zello_atyrau Фото испорченного сооружения появилось в автомобильном сообществе zello_atyrau. Как оказалось, конструкцию "Я люблю Кульсары" установили в районном центре Жылыойского района ровно неделю назад. Символ в виде сердца хулиганы свернули набок, а надпись "Кульсары" стала и вовсе нечитабельной из-за развороченных букв. Под фото в соцсети сразу же последовали комментарии возмущенных подписчиков, большинство из них убеждены, что именно из-за таких невоспитанных людей в моногороде до сих пор нет светофоров. - Это труд нашего брата Аманбека. Жалко людей, которые это сломали. Они показали своё истинное лицо. Я в шоке просто от таких людей, - пишет один из пользователей. - Вот почему в Кульсары нет светофоров, - делает вывод второй подписчик. - Все смеются над этим, ничего смешного нет на самом деле. Стыдно за такое варварство, - заключает третий участник сообщества.