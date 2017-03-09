Иллюстративное фото из архива "МГ" В ТОО "Батыс су арнасы" сообщили, что в эти два дня планируется заменить пожарный гидрант и задвижку. - Ремонтные работы будут проходить с 10 утра до 17.00. Водоснабжение будет отключено в жилых домах частного сектора по улицам Жумалиева, Дулатова, А.Бокейханова и М.Шокай в микрорайоне Арман, - отметили в ТОО "Батыс су арнасы"