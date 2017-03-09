Иллюстративное фото express-kamchatka1.ru - Есть предложение уничтожать конфискат, чтобы не было соблазна реализовывать рыбу по минимальной и договорной цене. Это является популярной мерой у соседних государств. Сами природопользователи и специалисты утверждают, что данная мера является наиболее эффективной из всех, - рассказал Нурлан НОГАЕВ. Поручение по внедрению данной меры в практику глава региона дал своему заместителю, курирующему вопросы сельского хозяйства, Салимжану НАКПАЕВУ. Второму заму, отвечающему за развитие бизнеса в регионе, Гумару ДЮСЕМБАЕВУ аким поручил проверить всех предпринимателей, занимающихся продажей рыболовных снастей. - Во многих магазинах, несмотря на запрет, привезенные из России синтетические сети продают из-под прилавка. Надо заняться этим вопросом, - заключил НОГАЕВ.