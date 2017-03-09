Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, спасатели вместе с ТОО "Жайык таза кала" проводят очистку от растительности устьев рек Деркул и Чаган, чтобы во время ледохода не было заторов. - Также спасатели проводят разъяснительную работу с населением, осуществляют подворовые обходы жилого частного сектора, расположенного в паводкоопасных участка, - отметили в пресс-службе ДЧС ЗКО. С 9 по 10 марта на территории области будет проводиться республиканское командно-штабное учение «Көктем-2017».