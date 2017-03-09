Проблемы у жителей двух дачных обществ, расположенных в пригороде Уральска, начались осенью 2016 года. Неподалеку от поселка Желаево начали осваивать территорию, предназначенную для возведения частных домов. - Застройщики сначала повредили кабель, от которого питается насосная станция. Затем демонтировали 20 метров водопроводной трубы, по которой идет вода к дачным участкам. Скоро начнется дачный сезон. Мы можем остаться без полива и без урожая, - говорит председатель садового товарищества «Сокол» Сергей ШИРЯЕВ. Без воды остались люди, проживающие на дачных участках. Жители обратились к подрядчикам. Но те отметили, что у них заключено устное соглашение с представителями другого дачного общества. - В садовое товарищество «Сокол» вода подается по трубам, принадлежащим дачному кооперативу «Новь». От них мы получили разрешение на проведение демонтажа электрокабеля и водопроводных труб. Мы проводим инженерные коммуникации к будущему комплексу из индивидуальных жилых домов. Планируем все работы завершить к началу поливного сезона, - сообщил представитель подрядной организации Каиржан БОХОРОВ. В акимате Зеленовского района ЗКО пообещали, что будут следить за тем, чтобы застройщик сдержал свое обещание.