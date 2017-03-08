По словам пресс-секретаря управления здравоохранения ЗКО Флюры САМАТОВОЙ, у мужчины были травмы, несовместимые с жизнью. - У пострадавшего в ДТП был диагностирован перелом кости голени, перелом бедра, повреждение магистральных сосудов, травматический шок -это травмы, несовместимые с жизнью, - сообщила Флюра САМАТОВА. - Он скончался в реанимационном отделении через несколько часов после того, как его доставили. Напомним, 8 марта в 15.00 на ул. Шолохова мужчина и женщина попали под колеса пассажирского автобуса №5, когда переходили дорогу в неположенном месте.