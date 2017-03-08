Пассажирский автобус №5 сбил двух пешеходов - мужчину и женщину рядом с остановкой "Уральская торгово-промышленная компания", которые переходили дорогу в неположенном месте. По словам водителя автобуса, он направлялся в сторону центра города. - Я ехал, а они (мужчина и женщина - прим. автора) перебегали дорогу с противоположной стороны, - рассказал водитель автобуса. - Скорость у меня была 35-40 километров в час. Они начали метаться на дороге, я стал тормозить, но было уже поздно. По словам очевидцев, автобус переехал мужчине ногу, в результате чего тот получил открытый перелом. Женщина получила различные ушибы. Оба они были госпитализированы в областную клиническую больницу. На момент ДТП в автобусе находилось около 20 пассажиров, к счастью, никто из них не пострадал. На месте работают дознаватели. Напомним, 1 марта в Уральске на ремонт был закрыт деповской путепровод. Из-за этого общественный транспорт, в том числе и автобусы маршрута №5, вынужден объезжать по ул. Шолохова.