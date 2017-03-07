Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РГП "Казгидромет". pogoda2 По прогнозам синоптиков, в Международный женский день осадков не будет, переменная облачность. Температура воздуха ночью составит -7... -9 градусов, днем температура поднимется до 0... +2 градуса выше нуля. Дана РАХМЕТОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА