Алтай КУЛЬГИНОВ провел прием в Доме торжеств. Праздничность церемонии подчеркивала живая музыка в исполнении оркестра и лучших артистов. - Население области составляет 640 тысяч человек, 330 из которых – женщины. Ежегодно растет число женщин, занимающих руководящие должности. В ЗКО насчитывается 134 женщины-руководителя. В прошлом году заместителем акима стала Бибигуль КОНЫСБАЕВА. 4 женщины - заместители районных акимов, 16 - акимы сельских округов, 54 женщины - депутаты. Из 20 тысяч педагогов 17 тысяч составляют женщины, - отметил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. Беседа с женщинами прерывалась исполнением музыкальных номеров. Представительницы прекрасного пола делились впечатлениями о празднике и поздравляли женщин региона. - Женщин нужно любить каждый день. Поэтому 8 Марта – это праздник особенный. Он подчеркивает важную роль представительниц прекрасного пола в жизни общества, - считает председатель Гражданского альянса ЗКО Айгуль ТУРКИНА.