Как сообщили в департаменте по защите прав потребителей, за два месяца зарегистрировано 36 случаев активного туберкулеза. За аналогичный период прошлого года был зарегистрирован 41 случай туберкулеза. В очагах проведено 100% обследование контактных. - За январь-февраль 2017 года в ЗКО зарегистрировано всего 3 случая острого вирусного гепатита А, отмечено снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами на 10 случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - пояснили в департаменте по защите прав потребителей. Кроме того, снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Не регистрировались случаи дифтерии, столбняка, краснухи, кори. Также в ЗКО отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 25%. Эпидситуация по особо опасным инфекциям стабильная. Стоит отметить, что за два месяца 2017 года за нарушения требований санитарных правил и норм наложено 109 штрафов, 4 материала передано в суд за нарушения санитарного законодательства, отстранены от работы 25 человек.