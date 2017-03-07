Фото и видео ДТП появилось в автомобильном сообществе zello_atyrau в Instagram. В результате лобового столкновения грузовика с цистерной и легковушки погиб водитель ВАЗ-2106. Расследованием ДТП занимается Жылыойский РОВД. В пресс-службе ДВД подробности аварии не сообщают. GReJ6F7ivdk По словам заведующего хирургического отделения Жылыойской ЦРБ Куанышкали УТЕГЕНОВА, пострадавшие в результате аварии вчера не поступали.