В Уральске открывается новый филиал центра Destination
Официальное открытие филиала языкового центра Destination состоится 12 марта в 11.00 по адресу: пр. Абулхаир хана, 6/1 (р-н ДОСААФ), 3 этаж.
- На открытии состоится викторина, где будут разыграны сертификаты-скидки на 50, 75 и 100%! Также все участники мероприятия и записавшиеся на обучение до 20 марта получат скидку на обучение 30%! – говорит менеджер языкового центра Ольга ГОЛУБОВА.
Как и в других филиалах, здесь мы будем формировать группы по возрасту и уровню знания английского. Принимаем детей с первого класса. Будут группы с русским и казахским языками обучения. Приглашаем и взрослых, для них занятия могут проводиться в вечернее время.
- У нас своя уникальная методика, по которой мы учим разговаривать на английском. Наша цель – научить говорить и понимать английскую речь. Ученики используют новый материал сразу же на уроке в разговорной речи, - рассказывает директор центра Роман ЛУШАКОВ.
Каждый ученик Destination может посещать бесплатные кружки:
танцевальную студию D-Dance
вокальную студию D-Voice
театральную студию D-Theatre
Кроме того, мы постоянно проводим воскресные игры, спортивные мероприятия, выезды на природу, походы в кино и много других интересных занятий.
На открытии вы сможете узнать о летних языковых курсах за рубежом в 2017 году, которые ежегодно организует Destination.
Ждем вас 12 марта с 11.00 до 14.00 в Бизнес-центре «Хаулет», 3 этаж, 5 офис.
Адрес: пр. Абулхаир хана, 6/1, 8(7112)918-018, 8-707-618-37-81, 8-777-277-07-50
Destination – это большая дружная семья!
Мы будем рады видеть Вас в нашей команде!
