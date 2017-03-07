Атырауский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД объявил о приёме заявлений на получение жилья в рамках госпрограммы «Нурлы жер».
Иллюстративное фото с сайта аstana.gov.kz
При сроке аренды жилья с правом выкупа 20 лет, стоимость аренды за один квадратный метр недвижимости будет составлять приблизительно 923, 37 тенге за 1 кв.м.
Адрес дома: мкр.Нұрсая, проезд 2, дом №1
Количество квартир - 75, из них:
30 однокомнатных квартир площадью 34,80 - 35,40 кв/м,
30 двухкомнатных квартир площадью 57,00 -57,20 кв/м
15 двухкомнатных квартир площадью 77,00 - 77,70 кв/м.
В программе могут принять участие граждане, состоящие в списке нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда в акимате города Атырау, и относящиеся к категориям: многодетные семьи, неполные семьи, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, оралманы, инвалиды 1 и 2 групп, государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций.
По условиям программы формирование участников будет производиться по подгруппам и следующим критериям:
Подгруппа 1 – очередники местного исполнительного органа указанных выше категорий, состоящие в браке не менее трех лет, возраст обоих супругов не должен достигать 35 лет. Супруги должны воспитывать ребенка. Также к этой подгруппе относятся неполные семьи, в которых ребенка воспитывает один из родителей, не достигший возраста 35 лет.
Подгруппа 2 – очередники местных исполнительных указанных категорий, не входящие в подгруппу 1.
К участию в программе не допускаются граждане, состоящие на учете нуждающихся в жилище с целью улучшения жилищных условий при наличии жилья в размере не менее 15 кв/м и не более 18 кв/м полезной площади на человека, но не менее однокомнатной квартиры или комнаты в общежитии.
Претенденты на участие в программе и соответствующие требованиям направления программы, должны подать только одно заявление на определенный тип квартиры и предоставить все необходимые документы. Другие заявления будут признаны недействительными.
Заявления и документы принимаются только через веб-портал «электронного правительства» - www.egov.kz.
Начало приёма заявлений: 15 марта 2017 в 09:00 часов.
Окончание приёма заявлений: 17 марта в 18:00 часов.
Список необходимых документов:
1) заявления на определенный тип квартиры (далее – заявление);
2) документа, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи;
3) адресной справки о регистрации заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи по месту жительства;
4) свидетельства о заключении/расторжении брака, смерти супруга (-ги), рождении детей, нотариально удостоверенного заявления о том, что заявитель в браке не состоит;
5) справки о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности, или арендного жилья с выкупом по территории Республики Казахстан;
6) справки о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и его технических характеристиках (при наличии доли, жилых домов саманного и каркасно-камышитового типа, комнаты в общежитиях), а также докуменов, подтверждающие возникновение права собственности в данных случаях;
7) решения суда о признании других лиц заявителя членами семьи;
8) справки о заработной плате;
9) сведений о постановке на учет нуждающихся в жилище с указанием номера очередности или уникального номера (на момент подачи заявления на участие в Программе);
10) заявления о готовности выкупить жилье за счет собственных и (или) заемных средств;
11) документов, подтверждающие отношение заявителя к категории, определенной статьей 67 Закона.