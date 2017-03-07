Иллюстративное фото с сайта аstana.gov.kz При сроке аренды жилья с правом выкупа 20 лет, стоимость аренды за один квадратный метр недвижимости будет составлять приблизительно 923, 37 тенге за 1 кв.м. Адрес дома: мкр.Нұрсая, проезд 2, дом №1 Количество квартир - 75, из них: 30 однокомнатных квартир площадью 34,80 - 35,40 кв/м, 30 двухкомнатных квартир площадью 57,00 -57,20 кв/м 15 двухкомнатных квартир площадью 77,00 - 77,70 кв/м. В программе могут принять участие граждане, состоящие в списке нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда в акимате города Атырау, и относящиеся к категориям: многодетные семьи, неполные семьи, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, оралманы, инвалиды 1 и 2 групп, государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, работники бюджетных организаций. По условиям программы формирование участников будет производиться по подгруппам и следующим критериям: Подгруппа 1 – очередники местного исполнительного органа указанных выше категорий, состоящие в браке не менее трех лет, возраст обоих супругов не должен достигать 35 лет. Супруги должны воспитывать ребенка. Также к этой подгруппе относятся неполные семьи, в которых ребенка воспитывает один из родителей, не достигший возраста 35 лет. Подгруппа 2 – очередники местных исполнительных указанных категорий, не входящие в подгруппу 1. К участию в программе не допускаются граждане, состоящие на учете нуждающихся в жилище с целью улучшения жилищных условий при наличии жилья в размере не менее 15 кв/м и не более 18 кв/м полезной площади на человека, но не менее однокомнатной квартиры или комнаты в общежитии. Претенденты на участие в программе и соответствующие требованиям направления программы, должны подать только одно заявление на определенный тип квартиры и предоставить все необходимые документы. Другие заявления будут признаны недействительными. Заявления и документы принимаются только через веб-портал «электронного правительства» - www.egov.kz. Начало приёма заявлений: 15 марта 2017 в 09:00 часов. Окончание приёма заявлений: 17 марта в 18:00 часов. Список необходимых документов: 1) заявления на определенный тип квартиры (далее – заявление); 2) документа, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи; 3) адресной справки о регистрации заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи по месту жительства; 4) свидетельства о заключении/расторжении брака, смерти супруга (-ги), рождении детей, нотариально удостоверенного заявления о том, что заявитель в браке не состоит; 5) справки о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности, или арендного жилья с выкупом по территории Республики Казахстан; 6) справки о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и его технических характеристиках (при наличии доли, жилых домов саманного и каркасно-камышитового типа, комнаты в общежитиях), а также докуменов, подтверждающие возникновение права собственности в данных случаях; 7) решения суда о признании других лиц заявителя членами семьи; 8) справки о заработной плате; 9) сведений о постановке на учет нуждающихся в жилище с указанием номера очередности или уникального номера (на момент подачи заявления на участие в Программе); 10) заявления о готовности выкупить жилье за счет собственных и (или) заемных средств; 11) документов, подтверждающие отношение заявителя к категории, определенной статьей 67 Закона.