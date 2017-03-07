Специализированный административный суд города Уральска привлек к административной ответственности ТОО с иностранным участием «Сатбор», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщили в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда, департамент государственных доходов по ЗКО в результате проверки выявил со стороны ТОО с иностранным участием «Сатбор» в декларации за 2011 год факт занижения бонуса, за исключением поступлений от организации нефтяного сектора, в размере 454 миллионов тенге.

- Суд признал ТОО виновным по статье 278 КоАП РК "Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов" и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 15% от начисленной суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет на сумму 68 миллионов тенге, - сообщили в пресс-службе областного суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Кристина КОБИНА

Фото из архива "МГ"