Иллюстративное фото с сайта deita.ru Об этом в ходе заседания комиссии по делам несовершеннолетних рассказал старший инспектор группы ювенальной полиции МПС Ерболат ЖУСИПКАЛИЕВ. По словам спикера, из 58 педофилов 28 взяты под стражу. К лишению свободы сроком на 6 лет и 8 месяцев Исатайский районный суд приговорил 20-летнего местного жителя за совершение развратных действий в отношении восьмилетней девочки. - В июле прошлого года один из жителей поселка им.Х.Ергалиева Исатайского района заметил на улице четверых игравших детей. Парень подошел к одной из девочек и, пообещав показать ей теленка, увел ребенка на скотный двор, где совершил с ней действия развратного характера, - сообщилпрокурор Исатайского района Максат ЕРМЕКОВ. Подсудимый признан виновным и приговорён к лишению свободы по ч. 1 ст. 124 УК РК "Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней". Приговор вступил в законную силу.