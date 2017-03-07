Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы» 7 марта на перекрестке улиц Ескалиева – Даулеткерея будут производиться работы по замене пожарного гидранта.

- В связи с этим будет производиться отключение водопровода по адресу: улица Ескалиева – Даулеткерея, также в жилых домах благоустроенного сектора по адресам: ул. Ескалиева д.120/1, 110, 106; ул.Кирова д.41, 43/1; ул.Фрунзе д.41; ул.Г.Караша д.12; ул.Даулеткерея д.31, 20 и частного сектора по ул.Ескалиева, Даулеткерея будет временно приостановлена подача водоснабжения, - говорится в сообщении.

Кристина КОБИНА

Фото Медета МЕДРЕСОВА