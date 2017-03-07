Иллюстративное фото с сайта ptzgovorit.ru 26-летний житель Атырау провалился под лед в районе Центрального моста у областного акимата. Звонок на пульт дежурного ЧС поступил примерно в 18.10. К счастью, на месте происшествия спасатели ДЧС и ГУ "ЗРАОСО" проводили совместные рейдовые мероприятия. - На место ЧП наши специалисты подъехали через минуту после звонка от дежурного ДЧС. Молодого человека вытащили двое спасателей ГУ "ЗРАОСО", сразу же оказали первую медицинскую помощь, накрыли одеялом, чтобы парень согрелся, а уже потом спасенного передали сотрудникам службы "103", - рассказал руководитель водолазно-спасательного отдела ГУ "ЗРАОСО" МЧС РК Самат КУМАШЕВ. JpzFBTgQmsI Спасенным мужчиной оказался сотрудник коммуникационной компании, который решил перейти по льду из азиатской части города в европейскую, тем самым, сократить свой путь. Напомним, два дня назад под пешеходным мостом между микрорайонами Жилгородк и Авангард под лед провалилась пожилая женщина. Ее спасли рыбаки, ставшие очевидцами происшествия.