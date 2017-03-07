В редакцию газеты "МГ" очевидцы прислали видео, как водитель пассажирского автобуса лавирует по пробкам. Люди крайне возмущены манерой вождения водителя.Иллюстративное фото из архива "МГ" 5M5IRyGuP-s Данный случай произошел сегодня, 7 марта, примерно 8.20 часов, сообщают очевидцы. В видеоролике показано, как автобус обгоняет трактор на улице Мирзояна по условно встречной полосе, на немалой скорости. Впереди находится железнодорожный переезд. Эта дорога считается объездным путем из-за перекрытия деповского моста. - На улице сейчас потеплело, но с утра образуется гололед на дорогах. Автобус полон пассажирами, утро, час пик. Представляете, сколько людей находится под угрозой из-за того, что водитель очень торопиться. Может, тогда выпустить побольше автобусов на маршрут в час пик, если это количество не успевает справляться с потоком пассажиров, а не рисковать здоровьем сотни людей, - высказал мнение очевидец. Комментарии от перевозчика - ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк» редакции пока получить не удалось.