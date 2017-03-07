Иллюстративное фото с сайта http://www.izh.ru Свободные рабочие места предоставили 10 организаций для 919 человек. Самыми востребоваными на рынке труда оказались трубомонтажники, слесари, каменщики, маляры, плотники и сварщики. Всего же с начала года в центре занятости было зарегистрировано 2050 безработных, из них 1299 человек были трудоустроены в течение двух месяцев на постоянные и временные рабочие места, часть безработных направили на прохождение молодежной практики. Помимо должников по алиментам и бывших заключенных принять участие в ярмарке вакансии пригласили 1100 безработных, однако из них пришли только половина - 502 человека. - С марта в городе возобновляются объемные строительные и монтажные работы и, как правило, в ярмарках принимают участие те, кто с начала зимы ждали работу. Результаты будут известны в эту пятницу, поскольку работодателю нужно провести собеседование, стажировку, лишь потом принять на работу, - рассказала директор центра занятости Гульнар КУСПАНОВА. Организаторами ярмарки выступили ГОВД, департамент юстиции и городской филиал партии "Нур Отан".