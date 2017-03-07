Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, специализированный межрайонный экономический суд ЗКО удовлетворил иск по гражданскому делу РГУ «Капиталнефтегаз» к АОЗТ «Карачаганак Петролиум Оперейтинг в.в.» о взыскании суммы ущерба в размере 10,4 млн тенге. - В ходе рассмотрения дела было установлено, что РГУ провело инвентаризацию государственного имущества, переданного КПО, по результатам которой выявлена недостача по 16 инвентарным объектам на сумму оценочной стоимости в размере 10,4 млн тенге. В качестве доказательства истцом представлена справка об остаточной стоимости активов по 16 недостающим позициям, - отметили в пресс-службе областного суда. Суд удовлетворил требования, взыскав с КПО б. в. в доход республиканского бюджета 10,4 млн тенге.