3 марта около 21:00 часов двое неизвестных лиц, предварительно убедившись в том, что владелицы дома нет, через окно проникли в дом по улице Карачаганакская.

- Мужчины похитили денежные средства в размере 250 000 тенге, а также золотые изделия, - рассказали в ДВД ЗКО.

После удачной "охоты", приблизительно в 23:00 также путем отжатия пластикового окна грабители проникли в другой дом, уже в районе Старого аэропорта, откуда похитили ноутбук и имеющуюся наличность.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО,- Во время ограбления в дом вернулся владелец, однако злоумышленникам удалось скрыться. Сотрудники полиции - кинологи и следственная оперативная группа задержали двоих мужчин по горячим следам, - рассказали в пресс-службе. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям 188 УК РК "Кража" и 191 УК РК "Грабеж", начато досудебное расследование. Как стало известно, в ходе расследовании данных дел, обнаружилась причастность задержанных к ряду других преступлений подобного характера. Оба подозреваемых водворены в ИВС города Уральск.