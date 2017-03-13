Полицейским удалось разоблачить более 40 преступных групп, промышлявших кражами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". krazha Как сообщили в ДВД ЗКО, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удалось снизить количество уголовных правонарушений на 16% . Из общего числа преступлений 51% - это кража чужого имущества. - В этом году снизилось количество краж чужого имущества в целом на 14%, в том числе краж скота - на 32% , краж сотовых телефонов на 29%. Улучшились показатели их раскрываемости, как средней тяжести, так и тяжких видов, -пояснили в ДВД ЗКО. В ДВД ЗКО рассказали, что в 2017 году за совершение краж чужого имущества привлечено к уголовной ответственности около 350 лиц и 46 преступных групп, которыми на территории области совершено почти 500 краж. Напомним, в середине февраля 2017 года на территории дачного общества «Заря» были задержаны нигде не работающие жители Зеленовского района села Махамбет, в возрасте от 19-25 лет, продолжительное время промышлявшие кражами материальных ценностей с территории дачных обществ. На сегодняшний день установлена их причастность к семи кражам, совершенных с территории дачных обществ. Кроме того, проводится работа по проверке их причастности к другим кражам. Кристина КОБИНА Фото из архива "МГ"