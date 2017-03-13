Скриншот c видео zello_atyrau Автором видео является один рабочих поселка, расположенного в Жылыойском районе. - Порванный флаг Казахстана висит уже почти неделю и никому нет до него дела, видимо, никто из руководства компании не заметил, что флаг порван и его нужно заменить, - комментирует свое видео автор. LF5aZo2655c Аким Жылыойского района Маким ИЗБАСОВ сообщил, что находится в командировке в другом городе, но пообещать экстренно принять меры. - Я дам распоряжение своему заместителю, чтобы данный факт был устранен, - сообщил Маким ИЗБАСОВ. Напомним, что в январе текущего года на здании Казахского драматического театра в Уральске повесили перевернутый государственный флаг, однако, через 15 минут его перевесили правильно.

В июне прошлого года за порванный флаг, размещавшийся на здании департамента экологии Мангистауской области, государственное учреждение привлекли к административной ответственности и оштрафовали на сумму 212 тысяч тенге.