- Мы остаёмся в тисках Covid-19, поскольку количество случаев заболевания растёт по всей Европе, и мы решаем новые проблемы, вызванные мутирующим вирусом. Этот момент является переломным во время пандемии, – сказал Ханс Клюге. По его словам, новый штамм выявляется во всех возрастных категориях, надвигается угроза распространения мутировавшего вируса. Глава регионального бюро предположил, что позже мутирующий вирус может стать основным, как это сегодня происходит в Великобритании, а также в Дании. Ханс Клюге отметил, что в настоящее время существует "неполная картина текущей эпидемиологической ситуации", так как во время Рождества и Нового года уровень тестирования на коронавирус в странах Европы сократился. - Хотя коллективный иммунитет является желаемой конечной точкой в борьбе с пандемией, странам сначала важно сократить распространение вируса, отчасти потому, что до сих пор неизвестно, как долго вакцины будут предотвращать заражение, – сказал глава регионального бюро ВОЗ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.