Рестораторы просят, чтобы им разрешили проводить банкеты и свадьбы.Санврач ЗКО выполняет "миссию Бога" - предприниматель.Сельчане пригрозились самосудом над подозреваемыми в скотокрадстве.Подозреваемых в двойном убийстве нашли в СИЗО.Департамент полиции ЗКО засекретил информацию о нападении на своих сотрудников.В Уральск прилетели лебеди.Уральцев напугало огромное количество улиток в городе.Сайгачьи рога, оружие и деньги обнаружили у сельчан.Более 50 тысяч грантов для выпускников школ выделили в Казахстане.Ушел из жизни известный тренер женского волейбола в Уральске.Экс-главу департамента по делам обороны осудили и лишили звания.Уральцы возмутились состоянием площади Первого Президента.