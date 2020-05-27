В ЗКО продлили карантин - анонс свежего номера газеты "Мой ГОРОД" Рестораторы просят, чтобы им разрешили проводить банкеты и свадьбы. Стр.4 Санврач ЗКО выполняет "миссию Бога" - предприниматель. Стр.5 Сельчане пригрозились самосудом над подозреваемыми в скотокрадстве. Стр.6 Подозреваемых в двойном убийстве нашли в СИЗО. Стр.7 Департамент полиции ЗКО засекретил информацию о нападении на своих сотрудников. Стр.7 В Уральск прилетели лебеди. Стр.8 Уральцев напугало огромное количество улиток в городе. Стр.9 Сайгачьи рога, оружие и деньги обнаружили у сельчан. Стр.9 Более 50 тысяч грантов для выпускников школ выделили в Казахстане. Стр.12 Ушел из жизни известный тренер женского волейбола в Уральске. Стр.30 Экс-главу департамента по делам обороны осудили и лишили звания. Стр.30 Уральцы возмутились состоянием площади Первого Президента. Стр.31 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  