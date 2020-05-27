Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, на днях было выявлено очередное мошенничество актюбинскими полицейскими. - Женщина под предлогом помощи в усыновлении ребенка завладела деньгами потерпевшей. Инцидент произошел в октябре 2019 года. В качестве потерпевших выступила бездетная семейная пара из одного районного центра. Подозреваемая, жительница города Актобе 1988 года рождения, войдя в доверие, под предлогом помощи в усыновлении ребенка получила от семейной пары крупную сумму денег в размере 780 тысяч тенге. В частности, подозреваемая придумала факт, что ее знакомая собирается родить и отказаться от новорожденного ребенка. После родов она якобы, уговорив роженицу, поможет оформить ребенка для усыновления семейной парой. Таким образом мошенница получила от 39-летней жительницы области сумму в 780 тысяч тенге. Обманутые граждане на днях подали заявление в полицию. Имеются признательные показания подозреваемой, в настоящее время женщина отпущена под подписку о невыезде, - рассказали в полиции. По факту мошенничества начато расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.