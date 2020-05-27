Иллюстративное фото из архива "МГ" Рынки в Атырау откроют только при стабилизации эпидемиологической ситуации. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил и.о. руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области Амантай Жумагалиев. - По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, определены критерии по коронавирусной инфекции. Если заболевание превышает 7-процентный порог, это считается сложной по эпидситуации. Если в течение недели количество инфицированных будет стабильно низком уровне, то дополнительно будет рассмотрены меры по ослаблению карантинных мер, - сказал Амантай Жумагалиев. На 27 мая в Атырауской области выявлено 944 зараженных Covid-19, 236 из них выписаны из больницы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.