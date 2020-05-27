В Аксае в этом году планируется завершить масштабный проект по строительству дорог на 14 улицах. Дороги строятся в южной части города – так называемом Шанхае. Стоимость проекта более 1,2 млрд тенге. Ранее в этой части города были лишь грунтовые дороги. Весной и зимой здесь что Бермудский треугольник – завязшие в грязи машины. Если жители уже привыкли к тому, что таксисты отказываются ехать в эти края, то для служба «скорой помощи» бездорожье создавало определенные трудности. В прошлом году был начат первый этап реализации проекта по строительству дорог. 14 улиц. Общая протяженность 9,3 км. У дорог будет двухслойное покрытие. Основание ПГС, черный щебень. По такому типу строятся дороги республиканского значения. Подрядчиком выступает ТОО «Аксайбизнестрой». В ремонтных работах занято 80 человек, в том числе 40 были трудоустроены через центр занятости Бурлинского района. Строительные материалы полностью казахстанского производства. Также в проекте предусмотрены арыки и тротуары. Стоит отметить, что жители уже оценили происходящие перемены – выросла в цене недвижимость на улицах с асфальтированными дорогами. Стоит отметить, что с ходом работ на данном проекте ознакомился аким области Гали Искалиев. Он побеседовал с подрядчиками и дал ряд поручений.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.