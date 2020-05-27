Возгорание произошло сегодня, 27 мая, при демонтаже, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пирамида для цветов горела в Уральске Фото очевидцев Возгорание пирамиды на пересечении улиц Пугачева и Чагано-Набережной произошло в 9.30. Как рассказал директор ТОО "Жайык Таза Кала" Ринат Нургалиев, у них было распоряжение от ЖКХ города Уральска, чтобы демонтировать конструкцию. И при срезе шлангов произошло их возгорание, сама пирамида изготовлена из металла. - Возгорание было недолгим, около пяти минут, его потушили своими силами, - отметил он. И.о. руководителя ЖКХ г.Уральска Канат Умралиев отметил, что пирамида будет перенесена в другое место. - Пока еще мы не решили, куда именно ее установим. Но на ее месте будет что-то новое, мы готовим новый эскизный проект, будем менять облик города, - пояснил Канат Умралиев. Напомним, пирамида была установлена в июне 2017 года. Ее высота составила 11 метров, а ширина - 6,5 метра. Пирамида для цветов горела в Уральске Пирамида для цветов горела в Уральске Пирамида для цветов горела в Уральске Пирамида для цветов горела в Уральске Пирамида для цветов горела в Уральске Пирамида для цветов горела в Уральске   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА  