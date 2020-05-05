На утро 5 мая в Казахстане зарегистрировано еще 72 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". У сотрудницы сайта «Мой ГОРОД» обнаружили коронавирус. Официальная информация от редакции Иллюстративное фото из архива "МГ" Из них в г. Нур-Султан - 17, в г. Алматы - 17, в г. Шымкент - 2, в Атырауской области - 9, в Западно-Казахстанской области - 4, Кызылординской области - 2, в Мангистауской области - 10, в Туркестанской области - 11. Всего в стране подтверждено 4 121 случаев, из них: в Алматы - 1335, в Нур-Султане - 723, в Кызылординской области - 216, в г. Шымкент - 215, в Атырауской области - 202, в ЗКО - 198, в Актюбинской области - 160, в Карагандинской области - 159, в Жамбылской области - 158, в Алматинской области - 156, в Туркестанской области - 154, в Павлодарской области - 150, в Акмолинской области - 101, в Мангистауской области - 84, в Костанайской области - 50, в СКО - 30, в ВКО - 30. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 5 мая  вылечились 1173 человека, умерли - 29. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.