Фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, провизорный стационар в санатории «Кумыска» уже закрывается, так как число заболевших пациентов значительно сократилось, и 6 августа в нем не было больных. Отделение Кумыска, входящее в структуру областного туберкулезного диспансера, был открыт как провизорный стационар на 100 мест 19 марта. - Позже в связи с ростом заболевших Covid-19 перепрофилирован под инфекционную больницу на 85 мест. Здесь принимали пациентов как с подтвержденным диагнозом, так и с бессимптомным течением болезни. Всего за весь период прошли лечение 802 пациента, - пояснили в ведомстве. Медперсонал был полностью укомплектован, и медицинскую помощь оказывали 66 работников, из них 14 врачей и 28 медсестер. Приказом руководителя управления здравоохранения ЗКО с 4 августа в отделении Кумыска закрыт инфекционный стационар, так как все находящиеся пациенты излечились и выписаны домой. - В областной многопрофильной больнице в конце апреля под провизорные госпитали были отданы сначала два корпуса - 1 и 8, а тяжелых принимали в реанимации. Позже после ремонта был открыт 2-й корпус и здесь подготовлены 248 койко-мест для больных с подозрением на COVID-19. Сегодня во 2-м провизорном стационаре на лечении находятся всего 22 человека, из них у 12 – отрицательные показатели ПЦР-теста, один – в тяжелом состоянии находится в реанимации. У него усугубились хронические болезни легких и сопутствующий диагноз COVID-19. Всего через областную многопрофильную больницу прошли порядка 1,5 тысячи пациентов, - пояснили в облздраве. В ведомстве отметили, что в инфекционной больнице все еще есть 98 пациентов со средней и тяжелой степенью. - На сегодня заполняемость медучреждений, где в общем рассчитано на 1622 койко-мест для больных с COVID-19, составляет всего 35%. Первый реабилитационный центр при городской поликлинике №1, предназначенный для пациентов, переболевших COVID-19, стал наоборот востребованным. Поэтому в областном управлении здравоохранении задумались о необходимости открытия круглосуточного реабилитационного стационара. Вопрос пока обсуждается. Как показывает практика, многим после коронавирусной инфекции нужна не только медицинская помощь, но и психологическая поддержка. Если ситуация сохранится к этом состоянии, то со следующей недели медучреждения будут возвращаться к плановой госпитализации пациентов. В первую очередь, коснется онкологического диспансера, - дополнили в облздраве.