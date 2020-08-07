CJT4_rDy9go В густонаселенном микрорайоне Коктем в Атырау задержан подозреваемый, домогавшийся ребенка. Видео уже после задержания подозреваемого распространяется в мессенджере WhatsApp. Как рассказали в департаменте полиции Атырауской области, это произошло вечером 6 августа. - Около 19.45 возле продовольственного магазина в мкр. Коктем мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней, - сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области. По прибытию на место происшествия сотрудниками полиции был задержан подозреваемый и водворен в ИВС. Начато досудебное расследование по ст. 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера".Скриншот с видео Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.