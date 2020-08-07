На территории области с 1 июня по 30 октября проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2020». 4 августа в 10.21 наркополицейские задержали автомашину, в которой транспортировалась крупная партия наркотических средств растительного происхождения. - В полицию поступила оперативная информация о том, что жители Актюбинской области транспортируют в автомашине наркотические средства. При реализации оперативного мероприятия сотрудниками патрульной полиции на трассе Самара-Шымкент на 842 км возле кемпинга «Дастархан» была остановлена автомашина «Лада Х-рей» под управлением жителя Байганинсккого района, в салоне автомашины находились два пассажира. Во время несанкционированного обыска транспортного средства с применением служебно-розыскной собаки Бона в салоне автомашины было обнаружено наркотическое средства растительного происхождения, зеленого цвета, со специфическим запахом, примерно 5 кг. Назначена экспертиза. Проводятся следственные действия. Подозреваемый водворен в ИВС РОП. В отношении пассажиров избрана мера пресечения – подписка о невыезде, - комментирует заместитель начальника ДП области Канат Нурмагамбетов. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, без цели сбыта». Сотрудниками ДП Актюбинской области с начала проведения ОПМ «Карасора» было выявлено 75 наркоправонарушений, из них 1 факт содержание притона, 4 сбыта, 7 культивирования и 2 факта хранения и 61 уголовный проступок. TqTtkO0w3BwМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.