По словам подрядчика, дорога по улице Жумалиева не является магистральной и здесь не обязательно класть щебеночно-мастичный асфальт, можно обойтись и мелкозернистым. За счет этого можно увеличить протяженность дороги вплоть до новой школы. - Этот вопрос проработать законодательно надо с заказчиком и авторским надзором. Хорошее предложение. На качество это не повлияет, а вот протяженность будет больше. К тому же появится подъездная дорога к соцобъекту, - пояснил заместитель акима ЗКО Тимуржан Шакимов. Антикоррупционным департаментом было проведено 12 проверок, в ходе которых выявлено 15 нарушений, 9 из них уже устранены. - Шесть находятся на исполнении. В основном эти нарушений касаются качества строительных материалов. Здесь вот тоже основание дороги не соответствует нормам. Подрядчик должен исправить это, - отметил руководитель департамента противодействия коррупции ЗКО Рустам Акмырзаев. Всего в этом году в Зачаганске будут отремонтированы 19 улиц в двух микрорайонах. - Всего в этом году ремонтируется 61 км дорог в городе. Работы завершены на улицах 8 марта, Елизарова, Жамбыла, Коняхина, Оренбургская, Ашхабадская, Лесозащитная и Оракбаева, - рассказал заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Уральск Аслан Даубаев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.