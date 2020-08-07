В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 6 августа в 21.18 в п. Жанибек загорелась кровля продуктового магазина "Удача". - Площадь пожара составила 130 квадратных метров. Локализовать его удалось в 00.10, в 00.50 пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 9 человек и 2 единицы техники пожарного поста, 2 человека и 1 единица техники отдела по чрезвычайным ситуациям, 2 человека и 1 единица техники исследовательской пожарной лаборатории, 18 человек и 3 единицы техники добровольного пожарного формирования, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. Причины пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. rqPf2FuZ3m4Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.