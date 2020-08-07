Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" обратилась жительница города, которая является получателем АСП. Она рассказала, что до сих пор не получила положенные ей 5567 тенге. - Мы обращались в собес, но там нам сказали, что в ближайшее время денег не будет. Более того, они не говорят конкретно, когда именно мы их получим, - жалуется женщина. Руководитель управления занятости и социальных программ ЗКО Алтай Кулкаев объяснил, что всего в ЗКО на эту выплату претендуют 41 796 человек. - Жители районов эту выплату получили. В общем из 41 796 человек порядка 35 тысяч жителей области получили 5567 тенге. Небольшая задержка идет в городе, но только потому, что списки обновляются вручную - сверяются счета и прочие процедуры. Планируется, что сегодня это все будет закончено и все получат эту выплату в ближайшие дни. С деньгами у нас проблем нет, - заверил Алтай Кулкаев.- дети в возрасте от 6 до 18 лет, из числа получателей адресной социальной помощи; - дети-инвалиды до 16 лет, за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях за счет государственного бюджета и инвалидов, находящихся в местах лишения свободы; - инвалиды 1, 2 и 3 группы всех возрастов, за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях за счет государственного бюджета и инвалидов, находящихся в местах лишения свободы; - воспитывающие ребенка-инвалида; - безработные, зарегистрированные в местном органе по вопросам занятости населения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.