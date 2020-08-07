Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК, за прошедшие сутки по стране было зарегистрировано 980 новых случаев заболевания COVID-19. - В ЗКО было зарегистрировано 58 новых случаев, из них 22 пациента являются бессимптомными носителями болезни, - пояснили в МВК РК. Всего в стране выявлено 96 922 заболевших, в ЗКО - 6160.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.