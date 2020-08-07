- От коронавирусной инфекции у нас лечились два гражданина Китая, два гражданина Узбекистана и 6 россиян, остальные иностранцы лечились от пневмонии, - рассказал руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Самат Даньяров. Первые больные коронавирусной инфекцией появились в Актобе в марте, в июне в области произошла вспышка вирусной пневмонии. В городе развернули 6 провизорных стационаров, стали в срочном порядке призывать туда врачей и медсестер из поликлиник, частных клиник, персонала катастрофически не хватало. Для лечения больных пневмонией освободили туберкулезный диспансер, больных перевезли в больницу Темирского района. В последние дни наблюдается спад заболеваемости. Два провизорных госпиталя после выписки последних пациентов в Актобе закрыли. Они были в общежитии медуниверситета и в частной клинике «Дару». - В стационарах осталось 644 больных COVID-19 и пневмонией. В реанимации - 6, под аппаратами ИВЛ никого нет, стабилизировалась ситуация и в районах, там 111 больных, - сообщил Самат Даньяров. - Детей заболело 123, в детской больнице осталось 10. Для улучшения диагностики открыли 2 ПЦР-лаборатории для выявления коронавирусной инфекции, одна в Темирском районе, одна в Айтекебийском.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.