Главный санврач ЗКО внес изменения в постановление, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Дачным автобусам разрешили работать в выходные в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно изменениям, запрещается передвижение автотранспорта с 23.00 до 06.00, за исключением автотранспорта скорой помощи, аварийных служб и других специальных органов; автотранспорта организаций, отвечающих за жизнеобеспечение города (коммунальных служб) Уральск/районов Западно-Казахстанской области, а также за исключением передвижения на автотранспорте лиц работающих в ночных сменах предприятий/организаций и личного автотранспорта в случаях крайней необходимости (выезд в медицинское учреждение по экстренному случаю, в целях приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеках). В случаях необходимости передвижения на автотранспорте с 23.00 часов до 06.00 часов по иным уважительным причинам, необходимо зарегистрироваться на сайте http://www.STOPCOVID.KZ., либо оставить заявку по телефону «109». Передвижение в указанные часы возможно после получения разрешения. Объектам общественного питания разрешено функционировать с 10.00 до 22.00 только на открытом воздухе (летние площадки) без проведения коллективных мероприятий (с количеством не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек), а также в установленное время осуществлять услуги по доставке и на вынос. Также приостанавливается работа общественного автотранспорта в следующие дни (суббота, воскресенье): 8, 9, 15, 16 августа, за исключением общественного автотранспорта, обслуживающего дачные маршруты, с определением графика движения с 07:00 до 10:00, с 17:00 до 20:00. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.