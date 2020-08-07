Клубы черного дыма охватили весь горизонт. Как рассказали в ДЧС Актюбинской области, пожар возник из-за разряда молнии. На место выехали 43 пожарных на 9 машинах, сообщили в ДЧС Актюбинской области. - Там на 400 га камыши, они горят на 50 га. На месте работают трактора, они опахивают место пожара, чтобы остановить огонь. Камыши высотой 5-6 метров, они сухие, - рассказали в ДЧС Актюбинской области. Сильной пожар в этом месте был уже в 2012 году. Дым дошел до поселка. На месте дежурят полицейские, сопровождают проезжающие по трассе машины во избежание нежелательных последствий. Вчера в районе Белкопы был дождь, после него молния, камыши загорелись от ее разряда. Z9EwBdWnqWAМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.