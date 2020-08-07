Иллюстративное фото из архива "МГ" В антикоррупционной службе сообщили, что замруководителя управления энергетики и ЖКХ ЗКО с августа по декабрь 2019 года в группе лиц с подрядной организации совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере - свыше 50 млн тенге. Деньги были выделены на текущий ремонт 46 жилых домов по восстановлению последствий чрезвычайной ситуации в г.Арысь Туркестанской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.