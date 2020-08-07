Неравнодушные казахстанцы собрали такую сумму буквально за неделю, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске онкобольная мать семерых детей находится в коме Муж и дети Гаухар Хайрашевой В редакцию "МГ" 30 июля обратился Ержигит Хайрашев. Он рассказал, что у него в браке с Гаухар родились семеро детей, самой младшей исполнилось 7 месяцев. Семья жила скромно на зарплату мужа и пособие по многодетности. Однако, по словам главы семьи, они никогда ни у кого не просили помощи. Четыре месяца назад у Гаухар выявили рак на последней стадии. Ержигит просил помощи у людей, он надеялся на то, что жену может спасти операция. Кроме этого, семья брала кредит на ремонт временного жилья, который им выделил акимат. 1 августа Гаухар Хайрашева скончалась. Теперь на на воспитании у Ержигита осталось семеро детей. - До сих пор в это не хочется верить, но Гаухар не стало. Вот сегодня по-семейному отметили 7 дней. Ком в горле, тяжело, - говорит Ержигит. - Хочу выразить благодарность каждому, кто нас поддержал. После публикации статьи многие откликнулись на нашу беду, в общей сложности нам перечислили 5 миллионов тенге. Кроме того, многие приезжали домой с продуктами, на Курбан айт нам привезли мясо, примерно пять баранов, также вещи для детишек и даже игрушки. Ержигит говорит, что дети всегда будут помнить и скучать по своей матери. - Я постараюсь им дать все необходимое в жизни. На собранные деньги я погашу все кредиты. А оставшуюся часть потрачу на квартиру, которую получим от государства. Мне нужно будет создать уют, купить мебель, - сказал глава семейства. - Спасибо огромное всем, кто не остался равнодушен и помог нам. Я желаю этим людям здоровья и благополучия. Также он дополнил, что ему будут помогать воспитывать детей родные и близкие. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  