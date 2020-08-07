Иллюстративное фото с сайта ru.baribar.kz - В связи со сложившейся ситуацией по распространению коронавирусной инфекции и вводимых ограничительных карантинных мер в стране, принято решение о переносе национальной переписи населения на октябрь 2021 года, - говорится в сообщении пресс-службы министерства национальной экономики РК. Ранее перепись населения Казахстана планировалось провести с 1 по 30 октября этого года. При этом, уточнили в ведомстве, несмотря на перенос сроков, методы проведения переписи остаются без изменений. То есть с 1 по 15 октября будет проводиться интернет-опрос на специализированном сайте sanaq.gov.kz, параллельно с 1 по 30 октября будет проходить сплошной опрос населения для сбора сведений интервьюерами, с регистрацией ответов в планшетах. В конце июля глава ведомства Руслан Даленов сообщал, что министерство национальной экономики внесло в правительство предложение перенести сроки проведения переписи населения на следующий год. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.